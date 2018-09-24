Поставка Сирии С-300 является минимальной реакцией России, заявил эксперт

КАИР, 24 сен — РИА Новости. Решение Москвы о поставке Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 является минимальной реакцией России на действия Израиля, заявила РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики каирского университета Нурхан аш-Шейх.

По словам эксперта, "решение Москвы о поставке С-300 в Сирию было ожидаемо, так как Израиль ответственен за произошедшее". Более того, отметила Нурхан аш-Шейх, "глава Минобороны этой страны заявил о планах и дальше продолжать воздушные налеты на Сирию".

"Поэтому решение о поставке С-300 в Сирию — это единственный выход для того, чтобы гарантировать безопасность не только Сирии, но и российских баз в Сирии и находящихся в Сирии россиян, и прекратить продолжение израильских атак", — сказала профессор каирского университета.

Эксперт-международник назвала решение Москвы "правильным и здравым", отметив в то же время, что "Россия по минимуму отреагировала на действия Израиля".

"Я думаю, что реакция России была очень-очень сдержанной. Россия максимально сдержала себя в том, что произошло. Это говорит о стремлении российского руководства сохранить отношения с Израилем", — сказала аш-Шейх.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.