КАИР, 24 сен — РИА Новости. Израиль будет пытаться убедить Россию отменить либо отсрочить поставку Сирии зенитно-ракетного комплекса С-300, считает египетский военный эксперт, генерал в отставке Адиль Сулейман.

По его словам, решение России о поставке С-300 Сирии "повлияет на внутренние позиции сирийского правительства, в частности, по вопросу Идлиба". Стратегически, отметил Сулейман, "оно частично увеличит военный баланс между Израилем и Сирией в пользу последней". Он также добавил, что поставка комплекса "не повлияет на правила игры на текущем этапе".

"Израиль, как обычно, попытается убедить Россию отменить сделку или хотя бы отсрочить ее, потому что это решение определенно нацелено на него. Израиль попытается убедить Россию, что в следующие разы он будет гораздо более аккуратным в координации по определению мест и целей своих будущих операций", — заявил эксперт РИА Новости.

В то же время Сулейман не исключил возможности нанесения Тель-Авивом удара по комплексу С-300 в будущем. "Израиль вполне может атаковать эти системы. Он привык в течение 45 лет наносить удары по системам ПВО в Ливане и Сирии, будь то базы или радарные системы", — сказал собеседник агентства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

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