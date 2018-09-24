Сирийский депутат считает, что С-300 защитят страну от атак Израиля

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поставки комплексов ПВО С-300 Сирии позволят защитить страну и российских военных от атак Израиля, на этот раз намерения РФ серьёзны, заявил РИА Новости депутат сирийского парламента Ахмад Маръи.
Основной момент в данной ситуации, по его мнению, заключается в серьезности намерений РФ по передаче С-300.
"Это означает, что данный шаг будет реализован "на земле". Русские осознали серьезность ситуации "на земле" и то, что Израиль раздражён соглашениями РФ и Турции. Эти договорённости означают, что Израиль выходит из этой битвы проигравшим, ему не удалось разрушить государство и разделить сирийское общество", — отметил он.
По его мнению, данный шаг предотвратит атаки Израиля, "пока сирийская армия занята другими целями в борьбе с терроризмом".
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>