Сирийский депутат считает, что С-300 защитят страну от атак Израиля

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поставки комплексов ПВО С-300 Сирии позволят защитить страну и российских военных от атак Израиля, на этот раз намерения РФ серьёзны, заявил РИА Новости депутат сирийского парламента Ахмад Маръи.

"Это важная новость для сирийцев. Думаю, что важна она и для друзей и союзников-русских. Это означает, что русские союзники хотят в этот раз по-настоящему положить конец заносчивости и бахвальству израильтян. Каждый раз им что-то взбредёт в голову, и они совершают атаку на Сирию. В этот раз погибли российские военные из-за ошибок, совершенных этим врагом", — заявил депутат.

Основной момент в данной ситуации, по его мнению, заключается в серьезности намерений РФ по передаче С-300.

"Это означает, что данный шаг будет реализован "на земле". Русские осознали серьезность ситуации "на земле" и то, что Израиль раздражён соглашениями РФ и Турции. Эти договорённости означают, что Израиль выходит из этой битвы проигравшим, ему не удалось разрушить государство и разделить сирийское общество", — отметил он.

По его мнению, данный шаг предотвратит атаки Израиля, "пока сирийская армия занята другими целями в борьбе с терроризмом".

"Важно, как подобрано время, (президент России Владимир) Путин как раз говорил, что реакция будет в ближайшее время. И вот реализация слов Путина о том, что РФ не будет стоять со связанными руками в том, что касается защиты российских солдат, воюющих с терроризмом в Сирии", — отметил депутат.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.