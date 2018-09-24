Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

ДАМАСК, 24 сен — РИА Новости. Боевики обстреляли из минометов мирных жителей, шедших по гуманитарному коридору Абу Духур в сирийской провинции Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Боевики обстреляли мирных жителей, выходивших из гуманитарного коридора Абу Духур, они намеревались приостановить процесс выхода мирных жителей", — заявил источник.

Информации по количеству пострадавших пока нет, отметил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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