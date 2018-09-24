Косачев прокомментировал слова Помпео о "бесполезности" России в Сирии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о "бесполезности" России в Сирии и на Украине, отметив, что Россия не действует против США или "третьесторонних" интересов и стремится к решению проблем в этих странах.

Ранее госсекретарь США в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия не приносит пользы ни на Украине, ни в Сирии.

"Россия абсолютно точно не действует ни против американских, ни против любых иных "третьесторонних" интересов ни в Сирии, ни на Украине, потому что в каждой из этих стран мы стремимся к решению проблем ради самих сирийцев и украинцев", — написал Косачев в Facebook.

По словам сенатора, действия США "в обоих случаях деструктивны". Он отметил, что в каждой из стран Вашингтон поддерживает разные силы.

"На Украине — официальные власти, а в Сирии – тех, кто противостоит официальным властям. Очевидный двойной стандарт, но дело даже не в этом – в каждом из этих случаев помощь и мотивация от США идет именно тем, кто объективно не дает состояться мирному процессу и урегулированию", — уточнил Косачев.

Он также отметил, что и по Сирии, и по Украине можно было бы достичь существенного прогресса, если бы велась совместная работа в интересах скорейшего прекращения конфликтов. "Но для этого нужна лишь одна "мелочь": Америке просто следует встать "на правильную сторону истории", о чем там очень любят рассуждать на высшем уровне", — добавил сенатор.

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