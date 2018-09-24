В Сирии почти 300 жителей вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Почти 300 жителей Сирии вернулись в места постоянного проживания внутри страны за минувшие сутки, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"В места постоянного проживания в течение суток возвратились 294 сирийских гражданина, из них: в Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратились 19 человек (женщин — 7, детей — 10)…, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 275 человек (женщин — 101, детей — 129), выведено 7 единиц техники", — говорится в сообщении.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки разминировали 6 гектаров территории, 6 зданий и 1 километр дорог. Кроме этого, они обнаружили и уничтожили 42 взрывоопасных предмета, в том числе 4 самодельных взрывных устройства.

Также за сутки фондом имени Кадырова в районе Мейдан провинции Алеппо выдана одна тонна хлеба, всероссийской общественной организацией "Боевое братство" в Хомсе выданы 400 учебников русского языка и школьные принадлежности, в районе Арбил провинции Дамаск выдано по тысяче школьных ранцев и комплектов детской одежды.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>