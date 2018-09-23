Эрдоган обвинил США в поддержке курдских сил в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают оказывать поддержку PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (силы самообороны курдов) в Сирии, что нарушает равновесие в регионе.

"К сожалению, мы видим, что необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, в особенности со стороны США, силам ПДС и СДС продолжается. Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены", — написал он в колонке для газеты "Коммерсант", посвященной договоренности РФ и Турции по Идлибу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция придает" большое значение освобождению от террористов районов, находящихся под контролем Партии "Демократический союз" (ПДС) и Сил демократической Сирии (СДС)". Он также выразил надежду, что Россия поддержит Турцию в борьбе с ПДС и СДС, хотя Москва не считает их террористическими.

"Мы надеемся и на поддержку России в борьбе Турции c такими террористическими организациями, как Рабочая партия Курдистана, ПДС и СДС. Я считаю, что наши страны, являющиеся соседями, должны иметь общий взгляд на обстоятельства, угрожающие безопасности друг друга", — заявил Эрдоган.