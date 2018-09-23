В Израиле отметили важность продолжения координации с Россией в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен — РИА Новости. Россия и Израиль обоюдно заинтересованы в продолжении координации своих действий в Сирии, она доказала свою ценность, заявила израильская армия.

Пресс-релиз появился после того, как министерство обороны РФ вновь возложило на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика Ил-20 с 15 военнослужащими на борту.

"Координация между Армией обороны Израиля и российскими военными доказала свою ценность многократно на протяжении последних лет. Продолжение координации — это общий интерес в свете разнообразных региональных вызовов", — сказано в документе.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

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