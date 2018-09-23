У Израиля нет оснований постоянно атаковать Сирию, заявил экс-посол Турции

АНТАКЬЯ (Турция), 23 сен — РИА Новости. Стремление Израиля противостоять иранскому влиянию в Сирии не оправдывает его постоянных атак на сирийскую территорию, заявил РИА Новости бывший посол Турции в США Фарук Логоглу, комментируя ситуацию вокруг гибели российского Ил-20 во время авианалета израильских ВВС на САР.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

"Израиль полагает, что имеет право выступать против военного присутствия Ирана в Сирии, и поэтому нападает на Сирию. Однако это не является достаточным оправданием для его повторяющихся нападений на Сирию", — сказал РИА Новости экс-посол.

Дамаск и Москва неоднократно заявляли, что израильские авиаудары проводятся в нарушение суверенитета Сирии.

Комментируя российскую реакцию, турецкий дипломат заявил, что "Россия стремится разрешить кризис, вызванный крушением своего самолета у побережья Сирии после израильского нападения на эту страну сдержанно и дипломатично не для защиты Израиля, а для того чтобы предотвратить эскалацию проблемы и кризиса".

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В то же время "Израиль не обращает ни на кого внимания, когда совершает воздушные операции в Сирии, в том числе на Россию, которая в последнее время построила с ним хорошие отношения", сказал собеседник.

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