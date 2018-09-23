В Госдуме назвали заявление Минобороны по Ил-20 обоснованным

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал обоснованным и взвешенным заявление министерства обороны РФ о том, что вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС.

"Полностью доверяю мнению министерства обороны РФ. И какие меры они будут предпринимать, эти меры необходимо поддерживать и общественности, и СМИ… Конечное решение министерство обороны принимает очень и очень взвешенно. Упрекнуть в том, что у нас министерство обороны предпринимает какие- то импульсивные, необдуманные действия, нельзя. Поэтому если министерство обороны так заявляет, то у них на это есть достаточно оснований, и не всегда их можно озвучивать официально, и не всегда они обязаны это делать", — сказал РИА Новости Шерин.

Парламентарий отметил, что Израилю следует относиться к РФ как к партнеру. "Если видят, что Российская Федерация занимается наведением порядка на территории Сирии, то не надо ситуацию и без того накалять", — пояснил он.

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Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.