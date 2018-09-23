Израиль мог скрыть часть данных по Ил-20, предположил эксперт

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская сторона могла предоставить российскому Минобороны не всю полноту информации о трагедии с Ил-20, чтобы минимизировать свою ответственность, считает генерал-майор запаса, заместитель начальника войсковой ПВО российских вооруженных сил в 2005-2009 годах Александр Тазехулахов.

Ранее источник в израильском армейском командовании заявил, что военные предупредили российских коллег об авианалете, при отражении которого в Сирии был потерян Ил-20, якобы значительно раньше, чем за минуту до начала операции, как это утверждает российская сторона. Кроме того, источник указал, что сирийские ПВО выпустили свыше 20 ракет, попав одной из них в российский Ил-20, якобы уже в тот момент, когда самолеты Израиля заходили на посадку на свои базы.

"Конечно, они могли что-то скрыть. Договоренности о взаимном предупреждении существуют, потому что безопасность полетов — первоочередная задача, но констатировать факт того, за минуту они нас предупредили или раньше — очень сложно. Израильская сторона может утверждать, что звонила за час, а наш дежурный не брал трубку. Это очень скользкая ситуация, в которой очень трудно разобраться. Нужны оригиналы записей в журналах, потому что такие предупреждения обязательно фиксируются в журнал, звук записывается на пленку", — сказал эксперт.

По его словам, каждая сторона, которая принимала участие в ситуации, приведшей к трагедии, будет искать виноватого среди других и стараться минимизировать собственные ошибки. "Полагаю, что наше Минобороны способно разобраться во всем этом и нужно доверять информации, предоставленной нашей стороной", — сказал Тазехулахов.

Он добавил, что нет оснований не доверять официальному заявлению Минобороны России о том, что предупреждение об израильском авианалете на Сирию было получено российской группировкой за минуту до атаки.

"Там группировка, там должностные лица, которые несут ответственность за безопасность полетов. Я даже не могу поставить под сомнение, что они министру обороны или Генеральному штабу могли предоставить некорректную ситуацию. Я думаю, весь комплекс проблем сначала был доложен министерству обороны, и только после этого прозвучало официальное заявление военного ведомства", — сказал Тазехулахов.

Российский Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе.

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По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16. Однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

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