Минобороны опубликовало запись брифинга по инциденту с Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало запись специального брифинга об обстоятельствах инцидента с российским самолетом Ил-20, потерпевшим крушение в результате действий израильских ВВС, с английскими субтитрами для международной аудитории.

В ролике продолжительностью более 15 минут Минобороны России в ходе специального брифинга представило детальную информацию обо всех обстоятельствах катастрофы самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Официальный представить Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга в воскресенье привел новые данные по инциденту, из которых следовало, что израильский истребитель начал сближаться с заходящим на посадку российским Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как заход на новую атаку. По его словам, пилот F-16 ВВС Израиля не мог не понимать, что российский самолет, обладающий большей эффективной отражающей поверхностью, станет предпочтительной целью для зенитной ракеты.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

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