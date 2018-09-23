Эксперт назвал инцидент с Ил-20 неблагодарностью со стороны Израиля

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Инцидент с самолетом Ил-20 в Сирии на фоне многолетнего сотрудничества России и Израиля выглядит "необъяснимой неблагодарностью": Израиль знал, что российский самолет находится в небе, а бомбить Сирию именно в этот момент не было никакой необходимости, считает известный российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Российский Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу "Хмеймим". В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны России, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В четверг Москву посетила военная делегация во главе с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкиным, которая доказывала непричастность Израиля к трагедии. При этом высокопоставленный источник в израильской армии заявил, что израильские военные привезли данные, по которым сирийские зенитчики выпустили свыше 20 ракет, когда самолеты еврейского государства якобы уже заходили на посадку на свои базы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заслушал доклад по итогам переговоров в Москве и дал указание продолжить контакты с Россией по этому поводу.

Наумкин признался, что считает ложными доводы израильского источника.

"Израильтяне полетели бомбить территорию в районе Латакии, то есть совсем рядом с местом, где базируются российские военнослужащие. Какая необходимость бомбить в то время, когда там летают наши самолеты? Летит наш самолет – что, они этого не знали? Как можно было проводить бомбардировку, ракетно-бомбовые удары в глубине сирийской территории, зная, что они подвергают опасности наши ВКС? Предупреждение поступило за одну минуту до того, как они полетели. Это не ложится в рамки того сотрудничества, которое у нас есть", — заявил Наумкин в интервью РИА Новости.

По его оценке, на фоне нынешнего сотрудничества России и Израиля его действия выглядят "необъяснимой неблагодарностью".

"Мы очень многое сделали для Израиля и всегда учитывали интересы Израиля – еще с советского времени, даже когда не имели таких нормальных отношений, которые сегодня нас связывают, тесного сотрудничества, партнерства очень тесного. Непонятно, зачем так провоцировать разрушение той дружбы, которая у нас сегодня есть", — отметил он.

Например, напомнил востоковед, в июле этого года в Сирии по требованию Израиля иранские формирования отошли от линии разграничения с Израилем на Голанах не менее чем на 85 километров.

"Там уже нет шиитских формирований, разве что советники в армии, может, остались. Нет тяжелой техники, нет вооружения, которое представляло бы угрозу Израилю. Мы поработали с нашими иранскими партнерами, чтобы этого не было", — констатировал эксперт.

Россия также всегда учитывала позицию и интересы Израиля в израильско-палестинском конфликте, добавил Наумкин.

"2016 год – это был такой трудный год, последний год президентства (Барака) Обамы. Россия летом согласилась немедленно с предложением Нетаньяху провести переговоры в Москве между Нетаньяху и главой Палестины Махмудом Аббасом без предварительных условий. Москва это быстро сделала", — напомнил он.

А в конце 2016 года американцы "выдвинули неприемлемую формулу урегулирования через протаскивание новой резолюции в СБ ООН – это было неприемлемо для Израиля, впрочем, как и для палестинцев", считает эксперт.

"(Госсекретарь США Джон) Керри давил на Лаврова, что надо обязательно согласовать резолюцию. Россия этого не сделала", — напомнил Наумкин.

"Вместо благодарности мы получаем сегодня такую коварную акцию, когда израильские самолеты укрылись за беззащитным российским самолетом-разведчиком. Причем Сирия никогда в последние годы не нападала на Израиль, никаких не было актов насилия. Граница (Израиля и Сирии) была безопасной", — отметил Наумкин.

С учетом того что Израиль не спешит извиняться и продолжает настаивать на своей версии, инцидент нельзя считать исчерпанным, говорит эксперт.

"Я думаю, инцидент далеко не исчерпан… Поколеблено сотрудничество по всем направлениям, в которых обе стороны заинтересованы. Есть потеря доверия. (Дружба) не разрушится, я думаю, как-то удастся договориться", — заявил Наумкин.

По его прогнозу, интенсивные переговоры и визиты в Россию израильских делегаций будут продолжаться.

"Я знаю, что еще на этой неделе группа сюда приедет. Говорят, что будет смешанная делегация из дипломатов, политиков, военных. Безусловно, у нас есть определенные условия, которые будут предъявлены Израилю, чтобы погасить негативные впечатления, которые создала эта израильская акция, безусловно, недружественная. Надо будет искать какой-то компромисс, потому что мы заинтересованы в продолжении сотрудничества", — отметил Наумкин.

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