РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт назвал инцидент с Ил-20 неблагодарностью со стороны Израиля

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (153)
02130
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский боевой самолет F-16. Архивное фотоИзраильский боевой самолет F-16. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Инцидент с самолетом Ил-20 в Сирии на фоне многолетнего сотрудничества России и Израиля выглядит "необъяснимой неблагодарностью": Израиль знал, что российский самолет находится в небе, а бомбить Сирию именно в этот момент не было никакой необходимости, считает известный российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
Перейти в фотобанк
После Ил-20: Израилю придется доказать, что он ценит российские жизни

Российский Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу "Хмеймим". В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны России, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В четверг Москву посетила военная делегация во главе с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкиным, которая доказывала непричастность Израиля к трагедии. При этом высокопоставленный источник в израильской армии заявил, что израильские военные привезли данные, по которым сирийские зенитчики выпустили свыше 20 ракет, когда самолеты еврейского государства якобы уже заходили на посадку на свои базы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заслушал доклад по итогам переговоров в Москве и дал указание продолжить контакты с Россией по этому поводу.

Наумкин признался, что считает ложными доводы израильского источника.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Источник представил израильскую версию крушения Ил-20‍

"Израильтяне полетели бомбить территорию в районе Латакии, то есть совсем рядом с местом, где базируются российские военнослужащие. Какая необходимость бомбить в то время, когда там летают наши самолеты? Летит наш самолет – что, они этого не знали? Как можно было проводить бомбардировку, ракетно-бомбовые удары в глубине сирийской территории, зная, что они подвергают опасности наши ВКС? Предупреждение поступило за одну минуту до того, как они полетели. Это не ложится в рамки того сотрудничества, которое у нас есть", — заявил Наумкин в интервью РИА Новости.

По его оценке, на фоне нынешнего сотрудничества России и Израиля его действия выглядят "необъяснимой неблагодарностью".

"Мы очень многое сделали для Израиля и всегда учитывали интересы Израиля – еще с советского времени, даже когда не имели таких нормальных отношений, которые сегодня нас связывают, тесного сотрудничества, партнерства очень тесного. Непонятно, зачем так провоцировать разрушение той дружбы, которая у нас сегодня есть", — отметил он.

Например, напомнил востоковед, в июле этого года в Сирии по требованию Израиля иранские формирования отошли от линии разграничения с Израилем на Голанах не менее чем на 85 километров.

"Там уже нет шиитских формирований, разве что советники в армии, может, остались. Нет тяжелой техники, нет вооружения, которое представляло бы угрозу Израилю. Мы поработали с нашими иранскими партнерами, чтобы этого не было", — констатировал эксперт.

Израильские истребители F-16. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
"Придется публично отдуваться": израильские СМИ — о крушении Ил-20

Россия также всегда учитывала позицию и интересы Израиля в израильско-палестинском конфликте, добавил Наумкин.

"2016 год – это был такой трудный год, последний год президентства (Барака) Обамы. Россия летом согласилась немедленно с предложением Нетаньяху провести переговоры в Москве между Нетаньяху и главой Палестины Махмудом Аббасом без предварительных условий. Москва это быстро сделала", — напомнил он.

А в конце 2016 года американцы "выдвинули неприемлемую формулу урегулирования через протаскивание новой резолюции в СБ ООН – это было неприемлемо для Израиля, впрочем, как и для палестинцев", считает эксперт.

"(Госсекретарь США Джон) Керри давил на Лаврова, что надо обязательно согласовать резолюцию. Россия этого не сделала", — напомнил Наумкин.

"Вместо благодарности мы получаем сегодня такую коварную акцию, когда израильские самолеты укрылись за беззащитным российским самолетом-разведчиком. Причем Сирия никогда в последние годы не нападала на Израиль, никаких не было актов насилия. Граница (Израиля и Сирии) была безопасной", — отметил Наумкин.

Израильский истребитель F-16. Архивное фото
© AP Photo / Baz Ratner
Прикрытие от ракеты. Как ВВС Израиля подставили российский Ил-20 под удар

С учетом того что Израиль не спешит извиняться и продолжает настаивать на своей версии, инцидент нельзя считать исчерпанным, говорит эксперт.

"Я думаю, инцидент далеко не исчерпан… Поколеблено сотрудничество по всем направлениям, в которых обе стороны заинтересованы. Есть потеря доверия. (Дружба) не разрушится, я думаю, как-то удастся договориться", — заявил Наумкин.

По его прогнозу, интенсивные переговоры и визиты в Россию израильских делегаций будут продолжаться.

"Я знаю, что еще на этой неделе группа сюда приедет. Говорят, что будет смешанная делегация из дипломатов, политиков, военных. Безусловно, у нас есть определенные условия, которые будут предъявлены Израилю, чтобы погасить негативные впечатления, которые создала эта израильская акция, безусловно, недружественная. Надо будет искать какой-то компромисс, потому что мы заинтересованы в продолжении сотрудничества", — отметил Наумкин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена