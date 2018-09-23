МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия до катастрофы Ил-20 готова была помогать Израилю в поисках останков израильских военнослужащих в Сирии, сообщил в воскресенье официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

"Россия готова была продолжить эту работу. На этом фоне действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений", — резюмировал представитель Минобороны РФ в ходе брифинга.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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