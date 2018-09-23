F-16 совершал маневр сближения с Ил-20, что ПВО посчитала новой атакой

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Истребитель F-16 ВВС Израиля 17 сентября совершал маневр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как попытка второй атаки на объекты инфраструктуры в Сирии, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара. В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", — сказал он в ходе брифинга.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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