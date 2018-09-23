МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Шесть наблюдательных постов российской военной полиции выставлены для обеспечения безопасности миротворцев ООН на Голанских высотах, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В настоящее время вдоль линии "Браво" выставлены шесть наблюдательных постов российской военной полиции, которые обеспечивают безопасность сотрудников миссии ООН", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Он напомнил, что в результате операции, проведенной летом этого года в юго-западной зоне деэскалации в Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС России, были созданы все условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН.

"Со 2 августа 2018 года после шестилетнего перерыва организовано патрулирование района разделения на Голанских высотах миротворческого контингента ООН под боевым прикрытием российской военной полиции. Это позволило полностью исключить обстрелы израильской территории со стороны Голанских высот", — добавил представитель российского военного ведомства.

В начале августа миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. В Минобороны РФ отмечали, что в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление восьми наблюдательных постов российской военной полиции, по мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.

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