Россия не нарушала договоренности с Израилем о полетах в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла против его самолетов свою ПВО в Сирии, даже когда от израильской стороны исходила угроза, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российская сторона ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации", — сказал он в ходе брифинга.

При этом Конашенков отметил, что поведение израильских летчиков "в корне отличается от действий американской авиации в регионе". У России и США действует канал коммуникаций для предотвращения инцидентов в воздухе. Стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различный районах Сирии.

"Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозу российским и американским военнослужащим, как в воздухе, так и на земле", — добавил Конашенков.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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