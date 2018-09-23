Израильские F-16 продолжали дежурство в зоне бедствия Ил-20 до 22.40

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильские истребители F-16 покинули зону, где был сбит российский Ил-20, только в 22.40 и после того, как российская сторона довела информацию об инциденте до командного пункта ВВС Израиля, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 мск.

"Израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22.40. В 22.29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие: требуем вывести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства", — сказал он в ходе брифинга.

Минобороны считает, что вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, которые либо действовали непрофессионально, либо совершили преступную халатность, подчеркнул Конашенков.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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