Действия Израиля могли угрожать пассажирским самолетам

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Действия ВВС Израиля 17 сентября, когда был сбит российский разведывательный самолет Ил-20, могли угрожать пассажирским и транспортным воздушным судам, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Особо подчеркну, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских, пассажирских самолетов. Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных", — сказал он в ходе брифинга.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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