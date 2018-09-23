Израиль ввел Россию в заблуждение о районе удара в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильские ВВС ввели российскую сторону в заблуждение относительно района нанесения удара в Сирии 17 сентября, причиной чего стала катастрофа Ил-20, который не смог выйти в безопасную зону, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которой планируется нанести удары израильской авиацией, находятся на севере Сирии", — сказал он в ходе брифинга.

"Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны", — добавил Конашенков.

Сразу после предупреждения, командир Ил-20, находившийся на севере Сирии, получил указание уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу.

"Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", — сказал Конашенков.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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