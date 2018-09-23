Израильские пилоты F-16 прикрывались российским Ил-20 от сирийских ПВО

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Особо подчеркну, что наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", — сказал он в ходе брифинга.

При этом он уточнил, что ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 мск.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", — добавил Конашенков.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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