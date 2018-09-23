В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 12, Алеппо — 3. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Согласно сообщению, в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции: в Хшаме провинции Дейр-эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны, в Шамире провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведено 1940 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3025 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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