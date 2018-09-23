Сирийские рабочие рассказали о послевоенном восстановлении завода в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 23 сен — РИА Новости. Сотрудники пострадавшего от войны завода по производству пластиковой посуды, входящего в промышленный кластер Алеппо, рассказали о работе предприятия, трудоустройстве беженцев и планах по восстановлению после войны.

На заводе производятся пластиковые и бумажные стаканы, тарелки, а также различная упаковка.

Сотрудница фабрики Изида Муали занимается расфасовкой. Девушка вместе с родителями бежала из пригорода Алеппо, когда туда пришли боевики, получила работу на заводе и временное жилье.

"Я родилась и выросла в пригороде Алеппо. Все было нормально, пока несколько лет назад к нам не пришли боевики. Мой дом разграблен и уничтожен. Сейчас приходится много работать, чтобы помогать родителям", — рассказала девушка журналистам.

Бывший солдат сирийской армии Заир Муфид после ранения перебрался в Алеппо и устроился на этот завод технологом.

"Я служил восемь лет и прошел почти всю войну против боевиков, но был ранен. Сейчас мне трудно передвигаться. Работу в Алеппо нашел быстро. Я вижу, как город развивается. Все больше открывается заводов", — рассказал он.

Директор предприятия Сухейн Ановат рассказал, что беженцев иногда берут на завод даже без квалификации.

"У нас на фабрике трудятся около 130 беженцев — из Идлиба, Ракки, из разных районов Алеппо. Мы даем работу всем. Квалификация, конечно, важна, но даже без нее можно чему-то научиться. Люди зарабатывают, кормят свои семьи", — сказал он.

В настоящее время предприятие планирует открыть новый цех после расчистки пострадавших от войны участков от металлолома и другого мусора, а также вывоза уничтоженного оборудования.

В середине августа директор промышленного кластера Алеппо Хазем Аджан сообщал о восстановлении более 500 разрушенных боевиками заводов. Всего до войны здесь работали около 1,5 тысячи предприятий.

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