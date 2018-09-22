В Латакии и Алеппо зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, а также в нескольких районах города Алеппо, некоторые населенные пункты и районы обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Руководитель Центра добавил, что "зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф (трижды) провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб".
Савченко напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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