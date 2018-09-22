В Госдуме обвинили США в заигрывании с террористическими организациями

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. США продолжают "политику заигрывания" с международными террористическими организациями, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев, комментируя информацию об эвакуации США лидеров ИГ*.

Ранее агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило, что международная коалиция во главе с США вывезла из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

"Вашингтон продолжает политику заигрывания с международными террористическими организациями, через которые и реализует свои планы. Американские власти, сотрудничая с боевиками, ставят перед ними задачи, которые зависят от национальных интересов США", — заявил Шхагошев.

По мнению парламентария, западная коалиция спасает лидеров международных террористических организаций и вывозит их в страны Северной Африки или в Афганистан, где есть менее контролируемые территории, а также в те страны, где у западной коалиции больше возможностей.

* Запрещенная в России террористическая организация.