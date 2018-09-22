В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Освобожденный от боевиков лагерь на юге Дамаска. Архивное фото

Освобожденный от боевиков лагерь на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 5, Алеппо – 6. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 случай стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центр по примирению провел 1938 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3021 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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