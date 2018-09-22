Российские военные подарили игрушки воспитанникам детдома в Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 сен — РИА Новости. Российские военные посетили детский дом в сирийской Латакии, подарили его воспитанникам игрушки, угостили их медом из России, а также провели урок русского языка.
"Для нас это очень важно — участвовать в восстановлении мирной жизни на сирийской земле. Это одна из приоритетных задач для российских военнослужащих. Важно видеть радостные глаза детей и счастливые улыбки", — сказал журналистам Алексей Чагрин, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Помимо учебы в детдоме дети занимаются спортом и искусством. Итоговый аттестат, который они получают здесь, равнозначен обычному школьному. Воспитанники также получают характеристику, которая позволяет им продолжить учебу в колледже.
Офицеры ЦПВС также провели для детей первый для них урок русского языка. Военные рассказали воспитанникам о России и своей работе в Сирии.
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