Российские военные подарили игрушки воспитанникам детдома в Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 сен — РИА Новости. Российские военные посетили детский дом в сирийской Латакии, подарили его воспитанникам игрушки, угостили их медом из России, а также провели урок русского языка.

Девочки из детдома в Латакии получили в подарок от российских военных куклы, мальчики — конструкторы. Детей также угостили медом, привезенным в Сирию из Тулы.

"Для нас это очень важно — участвовать в восстановлении мирной жизни на сирийской земле. Это одна из приоритетных задач для российских военнослужащих. Важно видеть радостные глаза детей и счастливые улыбки", — сказал журналистам Алексей Чагрин, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Помимо учебы в детдоме дети занимаются спортом и искусством. Итоговый аттестат, который они получают здесь, равнозначен обычному школьному. Воспитанники также получают характеристику, которая позволяет им продолжить учебу в колледже.

"У нас на попечении находятся 45 детей, оставшихся без родителей. Многие потеряли свои семьи во время войны. Здесь есть беженцы из городов, которые серьезно пострадали во время боевых действий. Как правило, родителям удавалось отправить детей в безопасные районы. Сами они не могли бросить свои дома", — рассказал директор детского дома Фораз Гхаж.

Офицеры ЦПВС также провели для детей первый для них урок русского языка. Военные рассказали воспитанникам о России и своей работе в Сирии.

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