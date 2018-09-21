Турецкие и американские военные вскоре начнут патрулирование в Манбидже

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Турецкие и американские военные в скором времени приступят к совместному патрулированию в сирийском Манбидже, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в пятницу.

"Мы ожидаем реализации дорожной карты по Манбиджу в запланированном режиме, без промедления. Турция и США в скором времени начнут совместное патрулирование в Манбидже", — сказал Калын журналистам.

Он добавил, что реализация дорожной карты в Манбидже идет слишком медленно, при этом Турция обеспокоена продолжением сотрудничества США с силами самообороны сирийских курдов.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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