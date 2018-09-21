В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 7, Алеппо — 8, Идлиб — 1, Хама — 1. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Хмеймим провинции Латакия было выдано 50 "сладких наборов" и 50 банок тульского меда общим весом 0,1 тонны. Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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