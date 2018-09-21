Сирийские фермеры планируют собрать рекордный урожай яблок

ДАМАСК, 21 сен — РИА Новости. Сирийские фермеры провинции Дамаск рассказали о первом крупном с начала войны урожае яблок, которые поставляются за рубеж, в том числе в Россию.
"В этом году урожай — 100 тонн яблок. Это лучше по сравнению с предыдущими годами. Боевики сюда не дошли. С водой и удобрениями очень плохо. Дорого покупать топливо для дизельных насосов для подкачки воды. Собранный урожай хранится на складах, потом их отправляют в Египет, Иорданию и Россию. Но большую часть продаем на рынках Дамаска. Одна тонна стоит 200 тысяч сирийских фунтов оптом. В моей семье четыре человека, но я нанимаю работников для помощи в саду. Удобрения закупаем в Дамаске, они сирийского производства", — рассказал фермер журналистам.
Шестнадцатилетняя девушка Иман — беженка из Алеппо, ее семья работает в этом саду.
"Наша семья бежала из Алеппо, когда террористы захватили восточную часть города. В Алеппо я была школьницей, а свой первый трудовой опыт получила здесь. Учусь и подрабатываю в яблочных садах, получаю 3,5 тысячи лир каждый день. Это отличная зарплата! Мы очень довольны, хотели бы остаться здесь. В моей семье работают четыре человека", — рассказала она.
"Посмотрите, какие яблоки! Это наша гордость! Спелые, наливные! Слава богу, в этом году урожай отличный! Я был солдатом, служил в сирийской армии, но когда освободили Забадани, вернулся в свой сад. У меня еще три сада, но они в запустении после того, как побывали в руках у боевиков", — посетовал мужчина.
Заведующий складом фруктов Мухаммед Альма Арабуни рассказал о трудностях хранения большого урожая.
"В этом году очень много яблок, но 60% из них очень плохие, потому что зима была холодной и сырой. Я покупаю яблоки, привожу сюда и сортирую их. Хороших мало. Хранить их дорого — надо поддерживать на складах низкую температуру в жару, то есть постоянно работает холодильная установка, сейчас здесь минус один градус. В феврале мы начинаем отправлять яблоки в Иорданию, Египет, Россию и другие страны. Раньше мы отправляли в Россию только черешню. Здесь у нас только яблоки с долгим сроком хранения — до шести месяцев. Никакой дополнительной обработки — продукт абсолютно чистый", — сказал он.
Глава администрации города Сергая Мухаммед Насер рассказал об увеличении объемов урожая с приходом мирной жизни.
Продавец яблок Абу Хасан отметил, что дела пошли в гору после ухода из региона террористов.
"Эти яблоки из Забадани. Я покупаю их по оптовой цене — 200 лир за килограмм, а продаю с минимальной наценкой — 250 лир. Урожай в этом году богатый, потому что террористы ушли и больше никто не мешает фермерам работать. В день я продаю где-то 15 килограмм", — сказал Хасан.
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