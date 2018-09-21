Сирийские фермеры планируют собрать рекордный урожай яблок

ДАМАСК, 21 сен — РИА Новости. Сирийские фермеры провинции Дамаск рассказали о первом крупном с начала войны урожае яблок, которые поставляются за рубеж, в том числе в Россию.

Фермер Мухаммед Камаль Аддин из города Сергая выращивает яблоки. Его саду, площадь которого сегодня составляет около 200 тысяч квадратных метров, около 70 лет. Деревья сажал его дед, потом ими занимался его отец, теперь семейный бизнес продолжил он.

"В этом году урожай — 100 тонн яблок. Это лучше по сравнению с предыдущими годами. Боевики сюда не дошли. С водой и удобрениями очень плохо. Дорого покупать топливо для дизельных насосов для подкачки воды. Собранный урожай хранится на складах, потом их отправляют в Египет, Иорданию и Россию. Но большую часть продаем на рынках Дамаска. Одна тонна стоит 200 тысяч сирийских фунтов оптом. В моей семье четыре человека, но я нанимаю работников для помощи в саду. Удобрения закупаем в Дамаске, они сирийского производства", — рассказал фермер журналистам.

Шестнадцатилетняя девушка Иман — беженка из Алеппо, ее семья работает в этом саду.

"Наша семья бежала из Алеппо, когда террористы захватили восточную часть города. В Алеппо я была школьницей, а свой первый трудовой опыт получила здесь. Учусь и подрабатываю в яблочных садах, получаю 3,5 тысячи лир каждый день. Это отличная зарплата! Мы очень довольны, хотели бы остаться здесь. В моей семье работают четыре человека", — рассказала она.

Родственник Мухаммеда Мадих хвастается урожаем.

"Посмотрите, какие яблоки! Это наша гордость! Спелые, наливные! Слава богу, в этом году урожай отличный! Я был солдатом, служил в сирийской армии, но когда освободили Забадани, вернулся в свой сад. У меня еще три сада, но они в запустении после того, как побывали в руках у боевиков", — посетовал мужчина.

Заведующий складом фруктов Мухаммед Альма Арабуни рассказал о трудностях хранения большого урожая.

"В этом году очень много яблок, но 60% из них очень плохие, потому что зима была холодной и сырой. Я покупаю яблоки, привожу сюда и сортирую их. Хороших мало. Хранить их дорого — надо поддерживать на складах низкую температуру в жару, то есть постоянно работает холодильная установка, сейчас здесь минус один градус. В феврале мы начинаем отправлять яблоки в Иорданию, Египет, Россию и другие страны. Раньше мы отправляли в Россию только черешню. Здесь у нас только яблоки с долгим сроком хранения — до шести месяцев. Никакой дополнительной обработки — продукт абсолютно чистый", — сказал он.

Глава администрации города Сергая Мухаммед Насер рассказал об увеличении объемов урожая с приходом мирной жизни.

"С яблочных ферм в городе Сергая собирают около 30 тысяч тонн каждый год. В годы войны собирали меньше — 20 тысяч. В садах трудятся сейчас 7 тысяч человек, среди них 2 тысячи беженцев. Это люди из других городов, в том числе из Алеппо и Ракки. Во время войны террористы, которые были рядом, не пропускали фермеров в Дамаск, требовали выкуп за проезд", — сказал он.

Продавец яблок Абу Хасан отметил, что дела пошли в гору после ухода из региона террористов.

"Эти яблоки из Забадани. Я покупаю их по оптовой цене — 200 лир за килограмм, а продаю с минимальной наценкой — 250 лир. Урожай в этом году богатый, потому что террористы ушли и больше никто не мешает фермерам работать. В день я продаю где-то 15 килограмм", — сказал Хасан.

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