ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил в пятницу американцев, которые разделили скорбь россиян в связи со сбитым над Средиземным морем Ил-20, говорится в сообщении посольства.

"Мы хотели бы поблагодарить всех американцев, которые разделили с нами скорбь от утраты Ил-20 с российскими военнослужащими в Сирии 17 сентября. Они отдали свои жизни, защищая мир от терроризма", — процитированы слова Антонова в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Со стороны официального Вашингтона первым соболезнования выразил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, затем госсекретарь Майк Помпео выразил скорбь, а президент США Дональд Трамп назвал инцидент "печальным".

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