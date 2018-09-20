ООН, 20 сен — РИА Новости. Выполнение договоренностей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом по сирийскому Идлибу спасет 3 миллиона жизней, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг на пресс-конференции.
"Правильное выполнение этого соглашения может спасти 3 миллиона жизней, включая 1 миллион детей, от катастрофы", — заявил Гутерреш.
Он также обратился ко всем сторонам конфликта присоединиться к этому соглашению с "самым серьезным намерением защищать гражданское население и обеспечивать гуманитарную помощь".
"А также срочно продолжить работу по женевскому процессу и активно поддерживать спецпосланника (Стаффана де Мистуру. — Прим. ред.) в создании конституционного комитета", — заключил генсек.
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