ООН: выполнение соглашения Путина и Эрдогана по Сирии спасет три млн жизней

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото

ООН, 20 сен — РИА Новости. Выполнение договоренностей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом по сирийскому Идлибу спасет 3 миллиона жизней, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг на пресс-конференции.

"Правильное выполнение этого соглашения может спасти 3 миллиона жизней, включая 1 миллион детей, от катастрофы", — заявил Гутерреш.

Он также обратился ко всем сторонам конфликта присоединиться к этому соглашению с "самым серьезным намерением защищать гражданское население и обеспечивать гуманитарную помощь".

"А также срочно продолжить работу по женевскому процессу и активно поддерживать спецпосланника (Стаффана де Мистуру. — Прим. ред.) в создании конституционного комитета", — заключил генсек.

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