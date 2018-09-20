Верховный муфтий САР призвал молодежь мыслить критически

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен — РИА Новости. Верховный муфтий арабской республики Ахмад Хассун, обращаясь к студентам Сургутского госуниверситета, призвал их критично относиться ко всему, что пишут СМИ про Сирию, Палестину и Израиль, а также к тому, что они могут услышать в мечетях и церквях.

Глава сирийских суннитов в четверг находится с визитом в Сургуте (ХМАО), где посетил местную Соборную мечеть, встретился с имамами из различных городов Югры, принял участие в намазе совместно с прихожанами. На встрече со студентами в Сургутском госуниверситете он обратил внимание на то, как следует воспринимать любую новую информацию, в частности, опубликованную в СМИ.

"Когда вы слышите новости про Сирию, Палестину, Израиль — относитесь к ним критически. И то, что говорит муфтий в мечети, о чем говорит патриарх в церкви — к этому тоже относитесь с большим вниманием, не верьте никому безоговорочно. Пусть у вас будет свобода мысли", — обратился он к присутствующим.

Визит сирийского муфтия в Сургут продлится в течение двух дней. В среду он встречался в Москве с губернатором Югры Натальей Комаровой, выразив благодарность руководителю автономного округа за то, что она прилагает немало усилий для укрепления отношений. Глава региона и верховный муфтий Сирии также встречались в апреле, во время визита российской делегации в арабскую республику.