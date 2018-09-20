Россия отметила позитивную динамику возвращения беженцев в Сирию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Россия отмечает позитивную динамику возвращения беженцев в Сирию, дополнительный импульс этому процессу может придать проведение международной конференции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Положительно оцениваем динамку возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных в лиц в места постоянного проживания в Сирии. Придать дополнительный импульс этому процессу мог бы соответствующий международный форум", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что такая идея была озвучена по итогам последнего саммита стран-гарантов астанинского процесса, где они отметили готовность рассмотреть возможность участия в подготовке такой конференции.

По ее словам, с 18 июля текущего года в Сирию вернулись более 13 тысяч человек из Ливана и Иордании, а с 30 сентября 2015 года — более 242 тысяч человек. В родные дома возвращаются и внутренне перемещенные лица — 148 тысяч человек с 1 января текущего года, а с 30 сентября 2015 года вернулись 1,2 миллиона человек.

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