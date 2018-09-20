С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. США публичными угрозами осуществить силовую операцию против Сирии препятствуют примирению в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские партнеры своими публичными угрозами осуществить широкомасштабную силовую акцию против Сирии препятствуют примирению в этом государстве. Вместо того, чтобы подталкивать так называемую вменяемую вооруженную оппозицию к диалогу, они внушают оппозиционерам действительно иллюзорное ощущение относительно того, что они могут вмешаться в конфликт на их стороне", — заявила она на брифинге в четверг.

"Воодушевлённые такой поддержкой, боевики из Идлиба продолжают вылазки на контролируемые сирийским правительством территории. Например, за прошедший август российскими военными было зафиксировано 554 нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований с использованием в том числе зенитных орудий, минометов, в результате погибли 29 человек. С начала сентября уже насчитывается порядка 350 нарушений. Это свидетельствует, конечно, об активизации террористов", — добавила она.

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