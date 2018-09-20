С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Москва надеется, что создание по договоренности РФ и Турции в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны поможет размежевать умеренную оппозицию и боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Достигнутые между Россией и Турцией договоренности позволят сохранить жизни гражданского населения. Надеемся, что они будут способствовать не только размежеванию находящихся в Идлибе отрядов умеренной оппозиции и террористов, но и окажут отрезвляющий эффект на провокаторов, которые путем готовящейся там постановочной химической атаки намереваются оправдать очередной агрессивный ракетно-бомбовый удар возглавляемой США так называемой коалиции по Сирии", — заявил она на брифинге в четверг.

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