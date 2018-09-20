"Ан-Нусра"* поставляет химоружие боевикам в Сирии, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о продолжающейся подготовке в сирийском Идлибе провокации с применением химического оружия, террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* поставляет химоружие, в том числе зарин, вооруженным формированиям в Сирии.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что располагает информацией о подготовке провокации в провинции Идлиб с применением химоружия, целью которой является создание повода Западу для нанесения ударов по Сирии.

"К сожалению, пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария. Поступает информация о продолжающихся так называемых химических приготовлениях — нусровцы занимаются поставками химического оружия союзным незаконным вооруженным формирования, в национальный госпиталь Идлиб доставлено боевое отравляющее вещество зарин", — заявила она на брифинге в четверг.

"Основная роль планируемой инсценировки может быть снова отдана пресловутым "Белым каскам", есть и такая информация. По поступающим данным, сотни членов этой структуры в последнее время прибыли на территорию Сирии и приступили к подготовительной работе под руководством иностранных инструкторов", — добавила Захарова.

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы в Сирии готовятся реально применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки, чтобы затем обвинить в химической атаке правительственную армию. Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, чтобы потом все отснятые видео передать в редакции телеканалов, отмечали в центре.

* Террористическая группировка запрещена в России.

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