Сирийский красный полумесяц доставил в Дераа 17 грузовиков с гумпомощью

ДАМАСК, 20 сен – РИА Новости. Сирийский красный полумесяц доставил в четверг гуманитарную помощь в провинцию Дераа на 17 грузовиках, передает агентство SANA.

Глава отделения организации в Дераа Ахмад аль-Мусаляма заявил, что из 3,5 тысяч продуктовых корзин 2 тысячи направили в поселение Сайда, а оставшиеся 1,5 тысячи в деревню Нуэйма. В корзинах в основном мука, уточнил он.

Аль-Мусаляма рассказал, что гумпомощь поступила от Всемирной продовольственной программы (WFP).

Он также сообщил, что в среду организация доставила на юго-восток окрестностей Дераа гумпомощь в размере 2,05 тысячи продуктовых корзин.

Сирийская армия в конце июля завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра. Большая часть городов и поселений, а также вся граница с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.

Благодаря военной дипломатии российских офицеров боевики незаконных бандформирований сложили оружие, получили амнистию и перешли на сторону сирийской армии. Часть радикально настроенных боевиков, которая отказалась от примирения, была вывезена вместе с семьями в провинцию Идлиб.

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