Сирийский красный полумесяц доставил в Дераа 17 грузовиков с гумпомощью

ДАМАСК, 20 сен – РИА Новости. Сирийский красный полумесяц доставил в четверг гуманитарную помощь в провинцию Дераа на 17 грузовиках, передает агентство SANA.
Аль-Мусаляма рассказал, что гумпомощь поступила от Всемирной продовольственной программы (WFP).
Он также сообщил, что в среду организация доставила на юго-восток окрестностей Дераа гумпомощь в размере 2,05 тысячи продуктовых корзин.
Сирийская армия в конце июля завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра. Большая часть городов и поселений, а также вся граница с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.
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