ООН призывает участников возможной операции в Идлибе защитить гражданских

ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает всех участников возможной военной операции в сирийском Идлибе защитить гражданских и не располагать свои позиции вблизи мирных жителей, в том числе в школах и больницах, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.