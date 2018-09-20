ООН призывает участников возможной операции в Идлибе защитить гражданских

ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает всех участников возможной военной операции в сирийском Идлибе защитить гражданских и не располагать свои позиции вблизи мирных жителей, в том числе в школах и больницах, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Мое послание для тех, кто планирует воздушные атаки или военную операцию на земле, предпринять максимальные меры безопасности в отношении мирных граждан. И мое послание для тех, кто имеет влияние на эти группы, не использовать гражданское население во время совершения насилия. Смешение (боевиков – ред.) с гражданским населением, расположение в школах, больницах является военным преступлением", — сказал он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.