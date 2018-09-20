В МИД рассказали о сотрудничестве с США по лагерю "Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. МИД России плотно работает с США по выводу беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" на территорию, подконтрольную правительству САР, заявил представитель ведомства Николай Бурцев на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Американская сторона предлагает урегулировать проблему "Рукбана" через эвакуацию беженцев на территории, подконтрольные правительству Сирийской Арабской Республики. Детали возможной операции пока не оговаривались. Продолжим плотную работу с американцами для разрешения данного вопроса", — сказал Бурцев.

По его словам, работа по урегулированию проблемы с лагерем "Рукбан" ведется на двух направлениях. Также продолжается подготовка проводки гуманитарного конвоя ООН с территории, подконтрольной правительству Сирии, которое сообщило посольству России в Дамаске о согласии дать разрешение на конвой.

"Иорданцы увязывают окончательное решение проблемы лагеря с открытием погранперехода "Насиб" на сирийской границе и полной свободой для массового возвращения сирийских беженцев. Иорданская сторона призывает начать с оказания его жителям всех видов гуманитарной помощи с сирийской стороны", — отметил Бурцев.

Как добавил представитель МИД, предложение Иордании предусматривает также меры со стороны российских и американских военных, а также Дамаска, включая безопасные коридоры для выхода людей, создание пунктов урегулирования статуса, подписание племенными вождями соглашений о замирении.

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