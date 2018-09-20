Минюст Сирии готовит проект закона об амнистии

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции Сирии готовит проект закона об амнистии, сообщил представитель министерства Ахмад Фаравати.

"Министерство юстиции готовит проект законодательного акта, который включает в себя вопросы, касающиеся амнистии", — сказал Фаравати на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его словам, "обычно она объявляется указом президента Сирийской Арабской Республики или решением Народного совета". "При объявлении амнистии министр юстиции и министр обороны направят распоряжения для немедленного выполнения данного указа", — добавил представитель министерства.

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