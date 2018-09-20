В ОДКБ заявили, что не направляли своих представителей в Сирию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ОДКБ как организация ни для каких целей своих представителей в Сирию не направляла и не планирует, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В рамках организации мы представителей в САР ни для каких задач не направляли. Если и решаются эти вопросы, то они решаются исключительно на воле и решении самих государств, но ни в коем случае не в рамках организации. Такого опыта на моей практике мы не имеем. Я не знаю о том, чтобы это планировалось", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в Сирии представители стран-членов ОДКБ.

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