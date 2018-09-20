Более трех тысяч беженцев вернулись в Сирию за неделю

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Более 3 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома за прошедшую неделю, в том числе почти тысяча человек — из зарубежных государств, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"За прошедшую неделю в свои дома вернулись 3117 сирийских граждан, в том числе 2180 внутренне перемещенных лиц и 937 беженцев с территорий иностранных государств", — сказал Мизинцев в четверг на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его словам, благодаря принятым мерам, на сегодняшний день в Сирию уже вернулись около 1,5 миллиона вынужденных переселенцев, в том числе более 243 тысячи человек из иностранных государств.

"Напряженным трудом большого числа людей при всесторонней помощи и поддержке из различных государств, признающих право сирийских граждан на достойную мирную жизнь, достигаются положительные результаты в восстановлении Сирии", — подчеркнул начальник национального центра.

По его словам, за прошедшую неделю в Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию 165 жилых домов, две школы, медицинское учреждение, детский сад, четыре объекта водоснабжения, хлебопекарня, два телекоммуникационных центра, две электроподстанции и два автомобильных моста.

"В настоящее время в 194 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 126 школ, 99 дошкольных учреждений, 98 хлебопекарен, 117 водонасосных станций, 105 электроподстанций, 92 медицинских учреждений, 1336 жилых домов и 79 культовых сооружений", — добавил генерал.

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