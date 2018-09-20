МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Говорить о следующем саммите Россия-Иран-Турция пока преждевременно, поскольку последняя встреча лидеров состоялась недавно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

"Пока ещё рано об это говорить", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Переговоры Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани прошли в Тегеране 7 сентября. Это был третий саммит, посвященный сирийскому урегулированию, в таком формате. Основными темами обсуждения лидеров встречи в Тегеране стали ситуация в Идлибе. На саммите президенты приняли Тегеранскую декларацию, однако разошлись по вопросу об объявлении перемирия в Идлибе, в итоге просто призвав боевиков к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

Спустя 10 дней в Сочи состоялась двухсторонняя встреча президентов России и Турции. По ее итогам Путин и Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал итоги встречи, заявив, что благодаря проводимым в последние недели переговорам удалось предотвратить войну в сирийском Идлибе.

Первая трехсторонняя встреча глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи, вторая — 4 апреля в Анкаре.

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