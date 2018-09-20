Дата четырехстороннего саммита по Сирии пока неизвестна, заявил Песков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дата четырёхстороннего саммита Россия-Франция-Германия-Турция по Сирии пока неизвестна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не идет речи об этом саммите. Работа продолжается, пока никаких наметок нет", — заявил Песков журналистам.

Встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по Сирии прошла в пятницу, 14 сентября в Стамбуле. Стороны обсудили повестку возможного четырехстороннего саммита по Сирии в этом городе. С российской стороны в переговорах принял участие помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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