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Война в Сирии
Война в Сирии

Асад выразил Путину соболезнования по поводу сбитого Сирией Ил-20

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (106)
(обновлено: 10:44 20.09.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкФрагмент инфографики из официального заявления Министерства обороны РФ по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии. 18 сентября 2018Фрагмент инфографики из официального заявления Министерства обороны РФ по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели российских военнослужащих в крушении самолета Ил-20. При этом он возложил ответственность за произошедшее на Израиль.

Самолет Ил-20М. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Kopitar
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"Выражаю от своего имени и от лица сирийского народа искренние соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели российских военных-героев, выполнявших доблестную задачу по борьбе с терроризмом в Сирии", — цитирует телеграмму агентство САНА.

Асад отметил, что крушение российского самолета стало результатом "заносчивости и разгула" Израиля. По его словам, Тель-Авив постоянно использует "самые грязные методы для достижения своих низменных целей и осуществления агрессии в регионе".

При этом сирийский президент подчеркнул, что трагедия не должна остановить борьбу России и Сирии с терроризмом.

"Мы абсолютно уверены, что трагедии, подобные этой, не остановят нас и вас продолжать борьбу с терроризмом, в которой проливается кровь наших и ваших военных, последними жертвами которого стали погибшие в крушении Ил-20", — говорится в телеграмме.

Крушение Ил-20

Российский самолет-разведчик Ил-20 исчез с радаров около 23:00 17 сентября, когда находился над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. Примерно в это же время четыре израильских самолета F-16 совершили налет на провинцию Латакия.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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По данным Минобороны, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар сирийской ПВО. Ил-20 упал в море в 27 километрах западнее города Банияс. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

В российском военном ведомстве отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, потому что он заходил на посадку. Минобороны расценило действия Израиля как провокационные и враждебные и заявило, что оставляет за собой право на адекватный ответ.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены в первую очередь на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии. По словам главы государства, это будут такие шаги, которые "заметят все". 

В тот же день в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин заявил, что операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, а в случае с Ил-20 не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. Он призвал израильского премьера не допускать впредь ситуаций подобно той, которая привела к катастрофе российского самолета.

Реакция Израиля

Нетаньяху, со своей стороны, выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за крушение самолета на Сирию.

Израильские истребители F-16. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
"Придется публично отдуваться": израильские СМИ — о крушении Ил-20
При этом он добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения, и, в частности, предложил Путину отправить в Москву главу израильских ВВС.

Армейская делегация во главе с главкомом ВВС Израиля Амикамом Норкиным должна прибыть в Москву 20 сентября. Как заявила пресс-служба ЦАХАЛ, они представят картину произошедшего во всех аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля.

"Помимо этого, они представят данные о продолжающихся попытках Ирана переправить стратегические вооружения террористической организации "Хезболлах" и закрепиться в военном отношении в Сирии", — добавили военные.

Ранее израильское армейское командование заявило, что атаковало в провинции Латакия объект, принадлежавший сирийским вооруженным силам. По версии ЦАХАЛ, там хранилось "оборудование для производства высокоточного и летального вооружения, подготовленное для переправки от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

Израильские военные также утверждали, что сирийская правительственная армия вела "массированный, беспорядочный и неприцельный огонь", не убедившись в отсутствии в зоне поражения российских самолетов. По израильской версии, в момент гибели Ил-20 четверка истребителей-бомбардировщиков F-16 уже находилась в воздушном пространстве еврейского государства.

США предлагают помощь

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии
Президент США Дональд Трамп назвал гибель российского Ил-20 очень печальным инцидентом, а американские ВМС заявили, что готовы оказать России помощь в поисковых работах в районе крушения в Средиземном море.

"Нам известно о сообщениях о потере российского военного самолета. Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, когда ее попросят оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков", — сказал представитель пресс-службы Шестого флота США.

Он не уточнил, связывались ли с американской стороной российские военные.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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