В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 9, Алеппо – 6, Хама – один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центром была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хаклая провинции Алеппо, в рамках которой было выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонн.

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