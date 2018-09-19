Асад направил Путину телеграмму в связи с крушением Ил-20

ДАМАСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму, сообщило агентство новостей САНА.

"Выражаю от своего имени и от лица сирийского народа искренние соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели российских военных-героев, выполнявших доблестную задачу по борьбе с терроризмом в Сирии", — цитирует агентство текст телеграммы.

Он отметил, что крушение российского самолета стало результатом "заносчивости и разгула" Израиля.

По его словам, Тель-Авив постоянно использует "самые грязные методы для достижения для достижения своих низменных целей и осуществления агрессии в регионе".

При этом Асад подчеркнул, что трагедия не должна остановить борьбу России и Сирии с терроризмом.

"Мы абсолютно уверены, что трагедии, подобные этой, не остановят нас и вас продолжать борьбу с терроризмом, в которой проливается кровь наших и ваших военных, последними жертвами которого стали погибшие в крушении Ил-20", — говорится в телеграмме.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он пообещал, что этот шаг не останется без ответа.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".