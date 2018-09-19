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Война в Сирии
Война в Сирии

Асад направил Путину телеграмму в связи с крушением Ил-20

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (100)
(обновлено: 23:37 19.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ТарасенковПерейти в фотобанкСамолет Ил-20. Архивное фотоСамолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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ДАМАСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму, сообщило агентство новостей САНА.

Израильские истребители F-16. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
"Придется публично отдуваться": израильские СМИ — о крушении Ил-20

"Выражаю от своего имени и от лица сирийского народа искренние соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели российских военных-героев, выполнявших доблестную задачу по борьбе с терроризмом в Сирии", — цитирует агентство текст телеграммы.

Он отметил, что крушение российского самолета стало результатом "заносчивости и разгула" Израиля.

По его словам, Тель-Авив постоянно использует "самые грязные методы для достижения для достижения своих низменных целей и осуществления агрессии в регионе".

При этом Асад подчеркнул, что трагедия не должна остановить борьбу России и Сирии с терроризмом.

"Мы абсолютно уверены, что трагедии, подобные этой, не остановят нас и вас продолжать борьбу с терроризмом, в которой проливается кровь наших и ваших военных, последними жертвами которого стали погибшие в крушении Ил-20", — говорится в телеграмме.

Трагедия Ил-20 в Сирии
© Виталий Подвицкий
Трагедия Ил-20 в Сирии

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

Израильский истребитель F-16. Архивное фото
© AP Photo / Baz Ratner
Прикрытие от ракеты. Как ВВС Израиля подставили российский Ил-20 под удар

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он пообещал, что этот шаг не останется без ответа.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Елена
Это было не "крушение" самолета, а "уничтожение самолета".
23:16
19.09.2018
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sobich2852256
У Израиля и России свои цели в Сирии: у России - сохранение власти союзника-Асада (в первую очередь, цель для внутреннего употребления, но не только, конечно) плюс военная база; у Израиля - недопущение как укоренения иранцев (официально стремящегося к уничтожению Израиля) в соседней с нами Сирии, так и передачи Хизбалле через Сирию современного оружия (в основном иранского же). И Израиль, и Россия совершенно не заинтересованы в конфликте. Тем более, что их тотальный конфликт приведет к уничтожению Израиля, но также и Москвы, С.-Петербурга и, в общей сложности, гибели десятков миллионов россиян. Это прекрасно понимает руководство обеих стран. Поэтому, чтобы, с одной стороны, не мешать друг другу, а с другой, избежать столкновения, и была налажена горячая линия (несколько раз действительно предотвратившая инициденты - как из-за российских самолетов и бесполотников у самых наших границ, так и из-за израильских самолетов вблизи российской базы).
23:25
19.09.2018
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