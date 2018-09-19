Меркель приветствовала договоренности России и Турции по Идлибу

БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в среду приветствовала договоренности по Идлибу, заключенные российским и турецким лидерами в Сочи.

В среду лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию в Сирии и на востоке Украины.

"В связи с Сирией речь шла о положении после договоренности между президентом Путиным и президентом (Турции Тайипом Реджепом) Эрдоганом от 17 сентября о создании демилитаризованной буферной зоны в районе Идлиба. Канцлер приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и защите гражданского населения", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой кабмина ФРГ.

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