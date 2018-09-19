Эрдоган назвал соглашение по Идлибу шагом к миру в Сирии

АНКАРА, 19 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Заключенное между Турцией и Россией соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе является шагом к миру в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Мы встретились в Сочи с российским президентом Путиным. Обе стороны, главы военных ведомств подписали это соглашение из 12 пунктов, где перечислено то, что нужно для достижения мира. Пусть больше не будет крови в Идлибе. Надеюсь, мы это осуществим. Это шаг к миру на той стороне от нашей границы", — сказал Эрдоган, выступая перед ветеранами ВС Турции в Анкаре.

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